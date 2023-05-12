Подмосковье 12 мая 2023, 10:26 Подмосковный онлайн-сервис о детском здоровье помог более 20 тысячам жителей Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Единый медицинский портал о рождении, развитии и лечении детей заработал в Подмосковье в марте. Онлайн-сервис «Детство» уже помог более 20 тысячам жителей.

Как рассказали в Мингосуправлении региона, сервис содержит актуальную медицинскую и правовую информацию для врачей и родителей.

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«Вся информация представлена в удобном формате. А если при первом посещении вы не знаете, какой раздел нужен, то сервис рекомендаций предложит заполнить небольшую анкету. После заполнения появится индивидуальный список рекомендаций», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Самыми востребованными страницами портала стали «Справочник родителя» и «Родительский университет». Там можно найти данные о медицинской помощи, ответы педиатров на популярные вопросы, календарь прививок и многое другое. Для врачей сервис предоставляет анонсы мероприятий и стажировок, литературу, сведения о повышении квалификации и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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