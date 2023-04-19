Подмосковье

19 апреля 2023, 02:30

Подмосковный омбудсмен проверит жалобу на содержание в ИВС в Раменском округе

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила одно обращение о нарушении прав при содержании в изоляторе временного содержания УМВД «Раменское». Об этом стало известно на подведении итогов работы в первом квартале 2023 года в Котельниках.

Сейчас по данной жалобе проводится служебная проверка.

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«Я и сотрудники аппарата регулярно проводим проверки ИВС совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Московской области», — заявила Фаевская.

В прошлом году в аппарат омбудсмена поступило семь подобных жалоб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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Раменское

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