Подмосковный омбудсмен проверит жалобу на содержание в ИВС в Раменском округе

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила одно обращение о нарушении прав при содержании в изоляторе временного содержания УМВД «Раменское». Об этом стало известно на подведении итогов работы в первом квартале 2023 года в Котельниках.