19 апреля 2023, 02:30
Подмосковный омбудсмен проверит жалобу на содержание в ИВС в Раменском округе
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила одно обращение о нарушении прав при содержании в изоляторе временного содержания УМВД «Раменское». Об этом стало известно на подведении итогов работы в первом квартале 2023 года в Котельниках.
Сейчас по данной жалобе проводится служебная проверка.
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«Я и сотрудники аппарата регулярно проводим проверки ИВС совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Московской области», — заявила Фаевская.
В прошлом году в аппарат омбудсмена поступило семь подобных жалоб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.
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Раменское
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