03 апреля 2023, 17:12
Подмосковный омбудсмен попросил доверять информации о весеннем призыве только из официальных источников
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская попросила местных жителей доверять информации о весеннем призыве только из официальных источников. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.
«Вокруг этой темы может возникнуть много инсинуаций. Хочу предостеречь наших жителей, чтобы были внимательны и доверяли только проверенной информации из официальных источников», — сообщила Фаевская.
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Военнослужащие по призыву не принимают участия в СВО. Принуждение к заключению контракта на военную службу не допускается. В подобных случаях следует пожаловаться в военную прокуратуру.
В России весенний призыв в армию начался 1 апреля. Кампания продлится до 15 июля. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям. Для властей это святое, заявил глава региона.
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