Подмосковье 03 апреля 2023, 17:12 Подмосковный омбудсмен попросил доверять информации о весеннем призыве только из официальных источников Антон Чернов

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская попросила местных жителей доверять информации о весеннем призыве только из официальных источников. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

«Вокруг этой темы может возникнуть много инсинуаций. Хочу предостеречь наших жителей, чтобы были внимательны и доверяли только проверенной информации из официальных источников», — сообщила Фаевская.

Реклама

Военнослужащие по призыву не принимают участия в СВО. Принуждение к заключению контракта на военную службу не допускается. В подобных случаях следует пожаловаться в военную прокуратуру.

В России весенний призыв в армию начался 1 апреля. Кампания продлится до 15 июля. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям. Для властей это святое, заявил глава региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».