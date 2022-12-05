Подмосковье 05 декабря 2022, 12:42 Подмосковный омбудсмен помог жителю получить необходимое дефицитное лекарство

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В Подмосковье все чаще омбудсменам поступают обращения жителей по вопросам социального обеспечения и поддержки. Только за первые девять месяцев этого года подобные заявки поступили в аппарат уполномоченного по правам человека Московской области почти шесть тысяч раз. Чаще всего люди спрашивают о том, как грамотно реализовать свои социальные права по возрасту и инвалидности.

Одно из обращений состояло в том, что инвалид второй группы рассказал: ему требуется лекарство «Сульфасалазин». Этот препарат жизненно необходим для человека, у которого имеется редкое и сложное заболевание. О ситуации рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. Житель поделился, что еще с прошлой осени он так и не может получить свое лекарство — его нет в наличии.

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«Совместно с региональным Министерством здравоохранения ситуация была разрешена. Заявителю назначен необходимый препарат, — отметила Ирина Фаевская. — Каждое обращение на нашем контроле, мы делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям, обратившимся за помощью».

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