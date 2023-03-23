23 марта 2023, 18:13
Подмосковный омбудсмен помог семье из Домодедова получить квартиру
Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская помогла жителю Домодедова Алексею и его маме получить квартиру. Их прежний дом признали непригодным для проживания.
«Наша команда делала все от нас зависящее, чтобы помочь. Таких историй у нас на рассмотрении немало, но мы каждому заявителю уделяем внимание», — заявила Фаевская.
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Алексей не смог самостоятельно восстановить свои права на квартиру. Сначала он пошел за помощью в коллегию адвокатов, однако там ему подсказали обратиться к уполномоченному по правам человека Подмосковья. При поддержке аппарата житель через суд восстановил свои права и получил жилье.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею созданий нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.
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Город Домодедово
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