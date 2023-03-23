Подмосковье 23 марта 2023, 18:13 Подмосковный омбудсмен помог семье из Домодедова получить квартиру Фотограф Александр Смирнов, пресс-служба администрации г.о.Домодедово

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Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская помогла жителю Домодедова Алексею и его маме получить квартиру. Их прежний дом признали непригодным для проживания.

«Наша команда делала все от нас зависящее, чтобы помочь. Таких историй у нас на рассмотрении немало, но мы каждому заявителю уделяем внимание», — заявила Фаевская.

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Алексей не смог самостоятельно восстановить свои права на квартиру. Сначала он пошел за помощью в коллегию адвокатов, однако там ему подсказали обратиться к уполномоченному по правам человека Подмосковья. При поддержке аппарата житель через суд восстановил свои права и получил жилье.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею созданий нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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