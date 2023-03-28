28 марта 2023, 19:37
Подмосковный омбудсмен открыл первое заседание Молодежного совета при уполномоченном в этом году
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ирина Фаевская открыла первое заседание Молодежного совета при детском омбудсмене в этом году.
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская пожелала участникам успехов в работе совета и отметила, что общественная деятельность пригодится им в дальнейшей профессиональной жизни.
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«Правовое просвещение — это одно из важных направлений работы аппарата уполномоченного. Уверена, что вы, ребята, наши молодые помощники, с удовольствием включитесь в эту деятельность. Мы открыты для ваших предложений, думаю, что активное участие в совете принесет вам только положительный опыт», — сказала Ирина Фаевская.
В рамках совещания члены Молодежного совета представили на рассмотрение план мероприятий на текущий год.
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