Подмосковье 04 сентября 2023, 09:30 Подмосковный омбудсмен назвал топ-3 киберугроз в начале учебного года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Главное управление Банка России по ЦФО поделилось информацией о наиболее распространенных схемах мошенников в социальных сетях и чатах. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье назвал топ-3 схем аферистов в начале учебного года.

Один из распространенных приемов мошенников — создание поддельных интернет-страниц — фишинг. Товары для учителей, цветы, канцелярия и многое другое можно найти как на отдельных сайтах, так и на маркетплейсах. Кибермошенники копируют и те и другие ресурсы, имитируя дизайн, выставляя заниженные цены и предлагая скидки.

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Эксперт по кибербезопасности Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов порекомендовал для интернет-покупок завести отдельную виртуальную карту с лимитом расходов. Также лучше пользоваться проверенными сайтами и официальными приложениями магазинов, чтобы защититься от мошенников.

Еще один распространенный вид мошенничества — атаки в родительских чатах. Мессенджеры удобны для общения, но большой поток сообщений затрудняет ориентирование. Этим и пользуются аферисты. В открытые чаты может зайти посторонний и распространять фишинговые ссылки якобы на опросы, конкурсы и многое другое. Цель — кража денег при вводе платежных данных или сбор персональных данных.

«Современные подростки относятся к виртуальному пространству с доверием. Они привыкли общаться с онлайн-собеседниками, не зная, кто находится по ту сторону экрана. Поэтому легко могут стать жертвами кибермошенников», — объяснил эксперт.

Среди молодежи распространены предложения легкого заработка в Сети. По словам эксперта, это могут быть боты с предложениями обналичить Пушкинскую карту или инвестировать в мошеннические криптопроекты. Помимо этого, опасны схемы, когда подросткам предлагают стать посредниками в передаче нелегально заработанных денег.

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