Подмосковье 06 мая 2023, 04:23 Подмосковный омбудсмен насчитал более 6% обращений от людей с ОВЗ в прошлом году Фото предоставлено редакцией газеты "Подмосковье сегодня"

Читать 360tv в

В прошлом году к уполномоченному по правам человека Московской области Ирине Фаевской обратились люди с инвалидностью. Их заявок насчитали более 6% от всего количества жалоб.

В Подмосковье живет более 400 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Реклама

«Мы держим их на особом контроле, оперативно взаимодействуем с региональным министерством социального развития по решению поступающих вопросов», — отметила Ирина Фаевская.

В Московской области работает комплексная услуга «Инвалидность». С ее помощью можно получить компенсацию ЖКУ в размере 50%, соцкарту, компенсацию ОСАГО, выплату на школьную форму ребенку-инвалиду и другие льготы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».