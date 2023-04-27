Подмосковье 27 апреля 2023, 15:04 Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала усилить безопасность детей на майских праздниках Фото: Дмитрий Самбуров.

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова попросила взрослых не терять бдительность на майских праздниках и воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя. Длинные выходные на природе могут обернуться травмами и другими неприятностями.

«Я обращаюсь ко всем родителям и прошу даже в праздники не забывать про детскую безопасность. Важно следить, чтобы средства для розжига костров не попали в детские руки — это частая причина серьезных ожогов и отравлений. Всегда держите детей в поле зрения на природе, чтобы они не заблудились и не упали в воду», — посоветовала Мишонова.

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Правозащитница напомнила о необходимости закрыть детям доступ к колодцам и водоемам, даже неглубоким и на первый взгляд безобидным.

Из одежды лучше предпочесть что-то яркое, светлых тонов, с резинкой на штанинах и рукавах. Это поможет защитить ребенка от клещей, которых сейчас очень много в Подмосковье. Не стоит пренебрегать и специальными репеллентами.

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