06 марта 2024, 14:18
Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала предпринимателей подключиться к вопросу трудоустройства подростков
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнеса с просьбой принять участие в «Детской бирже труда». Мероприятие пройдет в Подмосковье уже в апреле. Его главная цель — помочь молодым людям с трудоустройством на летних каникулах.
«Нашими партнерами в реализации этой идеи выступят предприятия Московской области. И я обращаюсь сейчас к представителям бизнеса: если у вас есть вакансии, подходящие для ребят, присоединяйтесь к нашему проекту», — подчеркнула Мишонова.
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Напомним, в Подмосковье провели опрос «Топ идеальных вакансий для подростка». Согласно данным, 82% респондентов заинтересованы в подработке в свободное время.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.
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