Подмосковье 06 марта 2024, 14:18 Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала предпринимателей подключиться к вопросу трудоустройства подростков пресс-служба УПР в МО

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнеса с просьбой принять участие в «Детской бирже труда». Мероприятие пройдет в Подмосковье уже в апреле. Его главная цель — помочь молодым людям с трудоустройством на летних каникулах.

«Нашими партнерами в реализации этой идеи выступят предприятия Московской области. И я обращаюсь сейчас к представителям бизнеса: если у вас есть вакансии, подходящие для ребят, присоединяйтесь к нашему проекту», — подчеркнула Мишонова.

Реклама

Напомним, в Подмосковье провели опрос «Топ идеальных вакансий для подростка». Согласно данным, 82% респондентов заинтересованы в подработке в свободное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».