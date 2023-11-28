Подмосковье 28 ноября 2023, 15:42 Подмосковный омбудсмен Мишонова напомнила об ответственности хозяев за нападение собак Unsplash

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала ужесточить правила содержания домашних животных на фоне участившихся случаев нападения на детей. По ее словам, ответственность за нападение собак лежит на хозяевах.

«В течение последних лет мы не устаем выступать с предложениями об ужесточении существующих норм содержания и выгула собак. Говорим о том, что хозяева, особенно крупных и бойцовых пород, обязательно должны проходить специальные курсы по дрессуре и изучать особенности поведения породы перед тем, как завести питомца», — заявила Мишонова.

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Помимо этого, питомцы должны проходить процедуры регистрации и чипирования, а хозяин должен платить на собак налоги.

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