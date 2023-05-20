Подмосковье 20 мая 2023, 14:26 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская встретилась с участниками всероссийской олимпиады по праву Елена Махутова

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву. Участники смогли задать все интересующие вопросы по работе омбудсмена, в том числе на какую помощь и поддержку могут рассчитывать граждане при обращении к уполномоченному, какие мероприятия проводятся для повышения правовой грамотности населения и многое другое.

«Ребята большие молодцы, чувствуется, что они интересуются правом и умеют задавать очень хорошие вопросы. Надеюсь, что сегодня ребята узнали для себя много нового», — рассказала Фаевская.

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Также призеры и победители олимпиады посетили экспозицию в музее техники Вадима Задорожного «Соколы Родины». В ходе экскурсии ребята узнали об истории рекордных перелетов в 30-е годы, о роли женщин в авиации и про оригинальные самолеты ЯК-1, ЯК-3 и ЯК-9.

«Мне очень понравилась встреча с подмосковным омбудсменом, я как гражданин поняла, что любые государственные органы и их представители находятся гораздо ближе, чем мы думаем и обратиться к ним очень просто и у каждого есть такая возможность». — рассказала ученица 10-го класса МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву Анастасия Борисова.

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