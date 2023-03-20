Подмосковье 20 марта 2023, 17:11 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила удостоверения общественным помощникам Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская выдала удостоверения своих помощников 15 правозащитникам. Они живут в 17 городских округах.

Документы получили активисты из Краснознаменска, Можайска, Серпухова, Шатуры, Истры, Наро-Фоминска, Долгопрудного, Каширы и других муниципалитетов.

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«Вы люди очень опытные и авторитетные в области правозащитной деятельности, это подтверждает то, что ваши кандидатуры согласованы главами городских округов. Надеюсь, что вы и дальше будете уверенно добиваться поставленных целей и оказывать правозащитную помощь нашим жителям», — заявила Фаевская.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов.

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