27 июля 2023, 12:40
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарности победителям интеллектуальной игры по праву
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарственные письма победителям интеллектуальной викторины по праву. Игра состоялась в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске.
Награждение провели в рамках мероприятия по правовому просвещению. В нем поучаствовали почти 200 ребят. Школьники задали омбудсмену вопросы.
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«Ребята задавали очень интересные вопросы, я рассказала им, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями», — заявила Фаевская.
Победители интеллектуальной викторины поехали на экскурсию в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигород.
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Школьники
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