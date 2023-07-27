Подмосковье 27 июля 2023, 12:40 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарности победителям интеллектуальной игры по праву Фотограф Александр Зубарев

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарственные письма победителям интеллектуальной викторины по праву. Игра состоялась в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске.

Награждение провели в рамках мероприятия по правовому просвещению. В нем поучаствовали почти 200 ребят. Школьники задали омбудсмену вопросы.

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«Ребята задавали очень интересные вопросы, я рассказала им, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями», — заявила Фаевская.

Победители интеллектуальной викторины поехали на экскурсию в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигород.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион занимает второе место в России по качеству образования.

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