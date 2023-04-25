Подмосковье 25 апреля 2023, 03:30 Подмосковный омбудсмен помогла инвалиду из Луховиц получить необходимые средства передвижения фото Антон Чернов

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская оказала помощь жителю Луховиц в повторной верификации инвалидности для получения технических средств реабилитации (ТСР). В конце 2022 года Сергей перенес процедуру по ампутации нижних конечностей.

Омбудсмен уточнила, что до операции у заявителя уже была инвалидность, для которой требовалось переосвидетельствование. При выписке из больницы выяснилось, что документы пациента не были направлены на медико-социальную экспертизу.

Реклама

«Таким образом Сергея фактически лишили права на получение жизненно важных средств реабилитации», — добавила Фаевская.

Для своевременного решения вопроса омбудсмен обратилась в министерство здравоохранения Московской области. Все необходимые документы были направлены в экспертное бюро. По итогам работы инвалидность Сергея была повторно подтверждена. Для пациента составили новую программу реабилитации, в которой предусмотрены необходимые для мужчины технические средства передвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности общения с жителями для своевременного решения проблем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».