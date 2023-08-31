Подмосковье 31 августа 2023, 16:53 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская рассказала о работе горячей линии в дни выборов Фото пресс-службы Общественной палаты

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Правозащитница Ирина Фаевская рассказала, что в Единый день голосования в Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам реализации избирательных прав граждан. Жители смогут оперативно рассказать о возникших проблемах.

Горячая линия будет работать 8, 9 и 10 сентября по номеру 8 (498) 602-32-20. С 8:00 до 20:00 отвечать на вопросы жителей будут ответственные сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

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«Мы всегда открыты для обращений. Наши сотрудники все дни выборов будут принимать звонки по телефону. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан. Они готовы оказать помощь и дать консультации», — добавил омбудсмен.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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