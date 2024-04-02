Подмосковье 02 апреля 2024, 10:43 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская проверила условия отдыха детей из Белгорода в Клину Фотограф Сергей Хакимов

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала в детском лагере «Горизонт» в Клину, куда несколько дней назад заехали ребята из Белгородской области. Вместе с ней условия отдыха гостей проверили уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова и президент Фонда помощи детям имени Примакова Леонид Романов.

«Я надеюсь, что вы с большой пользой проведете здесь время. Вы должны доказать и себе, и маме, и папе, что вы взрослые, самостоятельные. Мы все за это очень переживаем. Все взрослые, которые сегодня здесь собрались, сделают все возможное для того, чтобы вам здесь было комфортно, интересно и полезно», — сказала Ирина Фаевская.

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«Мы очень рады, что Московская область раскрыла свои объятия, чтобы вы улыбались, подружились, чтобы увезли с собой самые добрые воспоминания», — сказала детям Татьяна Москалькова.

Ребята получили сладкие подарки.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.