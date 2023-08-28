Подмосковье 28 августа 2023, 14:09 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела личный прием жителей Фото пресс-службы Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провели личный прием для 15 жителей региона. Граждане попросили о помощи в жилищных и семейных вопросах, а также по поводу санаторно-курортного лечения для инвалидов, опеки и многого другого. Многие вопросы требуют длительного рассмотрения, но некоторым обратившимся помогли сразу.

«Ко мне обратился Даниил Муха из Красногорска с просьбой помочь получить путевку на санаторно-курортное лечение. Совместно с региональным министерством социального развития оперативно было найдено решение, на которое заявитель согласился. В ближайшее время он поедет в санаторий», — рассказала Фаевская.

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Омбудсмен Подмосковья и сотрудники аппарата регулярно проводят личные приемы граждан. Подробную информацию о работе уполномоченного можно уточнить на сайте.

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