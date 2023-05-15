15 мая 2023, 19:25
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в акции «Лес Победы»
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поучаствовала в акции «Лес Победы». В этом году мероприятие прошло в 11-й раз.
«Не первый год акция „Лес Победы“ проходит под эгидой международной акции „Сад памяти“. Это прекрасное мероприятие, когда можно не только посадить дерево, но и тем самым почтить память наших героев», — заявила Фаевская.
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Она высадила саженцы сирени.
Четвертый год «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти». Ее проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года.
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