Подмосковье 15 мая 2023, 19:25 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в акции «Лес Победы» Екатерина Евампиева

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поучаствовала в акции «Лес Победы». В этом году мероприятие прошло в 11-й раз.

«Не первый год акция „Лес Победы“ проходит под эгидой международной акции „Сад памяти“. Это прекрасное мероприятие, когда можно не только посадить дерево, но и тем самым почтить память наших героев», — заявила Фаевская.

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Она высадила саженцы сирени.

Четвертый год «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти». Ее проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года.

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