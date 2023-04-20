20 апреля 2023, 20:25
Подмосковный омбудсмен помог оформить пенсию семье из ДНР
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла Ольге из Солнечногорска. Женщина попросила посодействовать в оформлении ее родителям пенсии. Ранее семья экстренно покинула Донецкую Народную Республику.
«К сожалению, не все документы для назначения пенсии были на руках у заявительницы. Я обратилась к социальному фонду России по Москве и Московской области, после которого пенсия для обоих родителей была назначена», — пояснила Фаевская.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.
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ДНР
Солнечногорск
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