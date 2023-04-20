Подмосковье 20 апреля 2023, 20:25 Подмосковный омбудсмен помог оформить пенсию семье из ДНР фото Дмитрий Белицкий

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла Ольге из Солнечногорска. Женщина попросила посодействовать в оформлении ее родителям пенсии. Ранее семья экстренно покинула Донецкую Народную Республику.

«К сожалению, не все документы для назначения пенсии были на руках у заявительницы. Я обратилась к социальному фонду России по Москве и Московской области, после которого пенсия для обоих родителей была назначена», — пояснила Фаевская.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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