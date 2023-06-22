Подмосковье 22 июня 2023, 14:34 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская наградила общественных помощников Фотограф Александр Зубарев

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила общественным помощникам омбудсмена знаки отличия и благодарности за плодотворный труд. Торжественная церемония прошла на мероприятии по правовому просвещению, приуроченную к прошедшему Дню России.

«Благодарю всех помощников, которые работают с нами на общественных началах. Они помогают людям не только собрать документы на местах и составить обращение. Нашим жителям, которые к нам обращаются, важны и человеческое участие, и моральная поддержка, то есть индивидуальный подход к каждому заявителю», — отметила Уполномоченная.

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Знаки отличия «За защиту прав человека в Московской области» получили специалисты в социальных структур, депутаты и представители омбудсмена из Звенигорода, Одинцова, Истры, Балашихи и Подольска. Благодарности за заслуги в сфере защиты прав и свободы жителей Подмосковья объявлены начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Рузского городского округа Владимиру Сумарокову и руководителю общественной организации многодетных семей и семей с детьми-инвалидами «МногоНас — Ступино» Раисе Гороховой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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