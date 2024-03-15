Подмосковье 15 марта 2024, 11:10 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская дистанционно проголосовала на выборах президента Пресс-служба уполномоченного по правам человека Московской области

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сделала свой выбор на выборах президента с помощью дистанционного электронного голосования. Она напомнила, что по любым нарушениям в дни выборов можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (498) 602-32-20 с 08:00 до 20:00.

«Профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, окажут помощь и проконсультируют по возникшим вопросам», — подчеркнула Фаевская.

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Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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