Подмосковье 11 марта 2024, 11:05 Подмосковный омбудсмен Фаевская провела конференцию о корпоративной соцответственности Фотограф Александра Степанова

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская открыла вторую научно-практическую конференцию «Корпоративная социальная ответственность: пути создания благоприятных условий реализации прав человека». На мероприятии заслушали доклады о проблематике корпоративной ответственности в России, а также о современных тенденциях и реалиях данного направления.

«Важно, чтобы права человека соблюдались в корпоративной культуре в предпринимательской среде. И об этом мы и поговорим», — подчеркнула Фаевская.

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Студентка кафедры конституционного права МГИМО Ангелина Княгиничева в своем выступлении об инклюзивности в корпоративном праве подчеркнула, что привлечение к рабочим процессам различных социальных групп уже становится неотъемлемой частью правового поля России и новой корпоративной этики.

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