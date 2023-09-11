Подмосковье 11 сентября 2023, 17:44 Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в конференции по поддержке иностранных студентов Пресс-служба Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в конференции, посвященной поддержке и защите прав иностранных студентов в России. Мероприятие прошло на базе Казанского федерального университета.

На встрече подняли вопросы, связанные с адаптацией и обучением иностранных студентов, защитой их прав и интересов, укреплением межкультурного диалога.

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Отмечается, что в настоящее время в России учатся около 350 тысяч иностранных студентов, поэтому участники конференции отметили важность создания безопасных правовых условий для них в России. По мнению спикеров, необходимо сформировать институты поддержки для социальной, культурной и образовательной адаптации студентов.

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