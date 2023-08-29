Подмосковье 29 августа 2023, 18:51 Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила госпиталь имени Бурденко в Балашихе Пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» навестили бойцов СВО в госпитале имени Бурденко в Балашихе. Им рассказали, как можно обратиться к омбудсмену, напомнили о работе фонда «Защитники Отечества» и пригласили посетить филиал после лечения.

«Пообщались с нашими защитниками, все их просьбы и пожелания учтем и постараемся им помочь. Проблем много, и они разные, будем системно подходить к их решению», — отметила Фаевская.

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Бойцы также смогли задать волнующие их вопросы, большая часть которых касалась выплат и трудоустройства родственников.

«Нам важно, чтобы ребята знали, что после возвращения из госпиталя их ждут и готовы помочь со всеми положенными мерами поддержки», — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

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