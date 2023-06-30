Подмосковье 30 июня 2023, 18:44 Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла жительнице Ногинска переехать из комнаты в аварийном доме

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Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Ногинска Галине Козловой переехать из комнаты в аварийном доме в квартиру-студию. За помощью обратился ее сын.

О своей жизни в коммуналке Галина Алексеевна вспоминать не любит, потому что женщине приходилось тяжело.

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«Без горячей воды, без ванны. При этом вырастив троих сыновей. И вы знаете, я поднимала ведрами, чтоб греть воду, чтоб помыть ребят», — сообщила жительница Ногинска Галина Козлова.

Сейчас женщина наводить уют в собственной квартире-студии.

«Я настолько счастлива, что первое время не могла даже привыкнуть к мысли, что вот это мое», — сообщила местная жительница.

После обращения к подмосковному омбудсмену к проблеме подключилась администрация округа. В итоге в короткие Козловой нашли подходящую муниципальную квартиру в доме на Санаторной улице. Рядом с ним есть парк, пруд, спорткомплекс и вся необходимая инфраструктура.

«Со своей стороны мы изучили весь вопрос, обратились к главе. И вот общими усилиями Галине Алексеевне была выделена однокомнатная квартира. Сейчас мы все там были, квартира замечательная, Галина Алексеевна настроена супер позитивно, видно, с какой любовью она там все обустраивает», — сообщила Фаевская.

«Пенсионерка Галина Алексеевна получила благоустроенную квартиру в новостройке. Квартира с муниципальной отделкой, в уютном районе. Рядом находятся парк, лес, поликлиника, рынок, магазины — все, что необходимо для комфортного проживания», — сообщил глава округа Игорь Сухих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году еще 13 тысяч жителей региона досрочно расселят из аварийного жилья. Кроме того, будет запущено 13 новых проектов реновации.

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