Подмосковье 20 июля 2023, 15:42 Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла жителю Пушкино восстановить право на льготы ЖКУ Фотограф Дмитрий Белицкий

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителю Пушкино Сергею восстановить право на получение льгот по жилищно-коммунальным услугам. Мужчина долгое время не мог получить компенсационные выплаты по удостоверению участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Сергей вместе с супругой переехал в Подмосковье из города Первомайска Луганской Народной Республики в 2020 году. По словам мужчины, процесс получения документа сильно затянулся, из-за чего он не мог подать заявление на льготы по ЖКУ. В 2021 году жителю Пушкино вручили удостоверение, но компенсацию так и не назначили.

Реклама

«Совместно с коллегами из регионального министерства социального развития нам удалось оперативно решить вопрос Сергея по компенсации на оплату ЖКУ с момента подачи заявления. В настоящий момент заявителю назначены все причитающиеся ему выплаты», — отметила омбудсмен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность взаимодействия с жителями. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».