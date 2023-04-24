Подмосковье 24 апреля 2023, 10:31 Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла женщине решить проблему с качеством медицинской услуги фото Дмитрий Белицкий

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская помогла жительнице Пушкино получить результаты анализов. Она получила чужие данные из-за технической ошибки.

Жительница Пушкино Елена обратилась за помощью к Ирине Фаевской — она рассказала, что по ошибке ей предоставили чужие результаты анализов в МОНИКИ. На запрос женщины в медучреждение ответа не последовало. Разобраться в ситуации помог омбудсмен.

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«В связи с подозрением на онкологическое заболевание заявителю необходимо было как можно быстрее получить результаты соответствующих анализов. Я обратилась в региональное министерство здравоохранения с просьбой разобраться в ситуации, чтобы помочь Елене», — сказала Ирина Фаевская.

В результате Минздрав обнаружил техническую ошибку. Ее исправили, а заявительнице принесли извинения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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