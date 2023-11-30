Подмосковье 30 ноября 2023, 04:00 Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на соцуслуги жителю Орехово-Зуева Фотограф Антон Чернов

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг жителю Орехово-Зуева. Инвалид-колясочник Василий не мог их получить на дому.

«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги», — заявила Фаевская.

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В итоге аппарат омбудсмена связались с комплексным центром соцобслуживания. После этого мужчина заключил договор с учреждением.

Обратиться к уполномоченному можно по телефону: +7 498 602 32 20 или написать на почту upchmo@mosreg.ru.

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