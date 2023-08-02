Подмосковье 02 августа 2023, 23:49 Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла участнику СВО из Подольска получить единовременную выплату Фотограф Антон Чернов

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Уполномоченный по правам человека в Московской области помогла участнику спецоперации из Подольска Алексею восстановить право на единовременную выплату. Мужчина подал рапорт на получение средств в феврале 2023 года, но деньги на счет не поступили.

«Чтобы помочь Алексею решить его вопрос, я обратилась в военную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В настоящий момент выплата установлена и перечислена мобилизованному в полном объеме на его банковский счет», — рассказала омбудсмен.

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Сегодня солдат находится на реабилитации после ранения в подмосковном санатории. Установленная указом президента России выплата по ранению в размере трех миллионов рублей не влияет на получение других мер поддержки, предусмотренных законодательством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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