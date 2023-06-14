Подмосковье 14 июня 2023, 16:47 Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла пенсионеру оформить социальную карту жителя Фотограф Дмитрий Белицкий

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла пенсионеру из Подольска Станиславу Ивановичу оформить социальную карту жителя Подмосковья. Ранее мужчине отказывали в получении документа из-за отсутствия регистрации на территории региона.

В 2004 году Станислав Иванович лишился единственного жилья и прописки из-за действий мошенников. Для получения места в социальном учреждении мужчине пришлось обратиться в суд о признании его жителем Подмосковья, инстанция удовлетворила иск пенсионера.

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По словам омбудсмена, сотрудники соцзащиты не приняли во внимание решение суда и отказалу ему в услуге. Для оперативного решения вопроса Уполномоченный обратился в Министерство социального развития Московской области.

«В результате ошибка была исправлена, и принято положительное решение о выдаче Станиславу Ивановичу социальной карты жителя Подмосковья», — добавила Фаевская.

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