Подмосковье 31 августа 2023, 18:42 Подмосковный омбудсмен Фаевская подписала соглашение по вопросам пенсионного и социального страхования фото пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской о

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с отделением Фонда пенсионного и социального страхования России. По ее словам, это позволит эффективнее защищать права жителей Подмосковья в этой сфере.

«Ко мне поступает много обращений от жителей по вопросам пенсионного и социального обеспечения», — отметила Фаевская.

Реклама

В рамках соглашения предусмотрены обмен информацией, проведение приемов граждан, круглых столов, консультаций и других необходимых мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».