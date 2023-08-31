31 августа 2023, 18:42
Подмосковный омбудсмен Фаевская подписала соглашение по вопросам пенсионного и социального страхования
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с отделением Фонда пенсионного и социального страхования России. По ее словам, это позволит эффективнее защищать права жителей Подмосковья в этой сфере.
«Ко мне поступает много обращений от жителей по вопросам пенсионного и социального обеспечения», — отметила Фаевская.
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В рамках соглашения предусмотрены обмен информацией, проведение приемов граждан, круглых столов, консультаций и других необходимых мероприятий.
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