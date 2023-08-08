Подмосковье 08 августа 2023, 21:30 Подмосковный омбудсмен Фаевская почтила память жертв массовых репрессий в Бутове Пресс-служба Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская почтила память пострадавших от массовых казней на Бутовском полигоне в 1937 году. Она возложила цветы к мемориалу в «Саду памяти».

«Сегодня в „Саду памяти“ мы почтили память жертв массовых репрессий. В конце 30-х годов здесь были расстреляны более 20 тысяч человек», — заявила омбудсмен.

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В возложении цветов помимо Фаевской поучаствовали родственники погибших, настоятель храма святых Новомучеников в Бутове Кирилл Каледа, директор центра «Бутово Игорь Гарькавый и другие.

«Сад памяти» открыли в Бутове в 2017 году. Он стал самым большим мемориалом жертвам репрессий.

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