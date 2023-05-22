Подмосковье 22 мая 2023, 18:09 Подмосковный НИКИ детства подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из ОАЭ

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Врачи из НИКИ детства приняли участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России», где поделились опытом и подписали соглашение о сотрудничестве с компанией из ОАЭ. Об этом в эфире программы «Область перемен» сообщила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева. Другой гость — главный куратор лаборатории «Шелковая фабрика» Дмитрий Ойнас — рассказал о конкурсе для представителей творческих профессий.

Международный обмен опытом

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» прошел в Москве. Подмосковье представляли шесть медучреждений, в том числе НИКИ детства.

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«По участию в форумах, мнение врачей всегда неоднозначное. Кто-то поддерживает, а кто-то считает — зачем эти форумы, какая цель? Мы считаем, что форум это такая коммуникационная площадка, где ты можешь представить свои технологии, ознакомиться с другими», — отметила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

На форуме клинический институт выступил с несколькими проектами, один стенд победил в номинации «Лучшая региональная экспозиция». Врачи НИКИ провели мастер-классы, представили авторскую методику по определению выгорания и его причин «Психологический индекс борща», а также подписали договор с Арабскими Эмиратами.

Коломенское наследие

В Подмосковье открыт прием заявок на участие в серии творческих мастерских «Из тряпья — золото». Инициатором проведения конкурса стала Коломна. Оказывается, округ славится не только пастилой, но и шелком, который здесь ранее производили.

«Те, кто бывал в Коломне, знают, что мы активно развиваем практики работы с местным наследием, многие знакомы с нашим музеем пастилы, музеем калача, у нас целая группировка, которая рассказывает, показывает, дает приобщиться к коломенскому наследию», — подчеркнул главный куратор лаборатории «Шелковая фабрика» Дмитрий Ойнас.

В конкурсе могут участвовать представители творческих профессий со всего Подмосковья. Организаторы поставили перед собой задачу — вернуть шелковое наследие Коломны. Кроме того, 15 мая в регионе стартовал губернаторский проект «Лето в Подмосковье». В его рамках в округе пройдет более 850 мероприятий.