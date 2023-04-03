03 апреля 2023, 16:43
Подмосковный НИКИ детства наладил сотрудничество с НМИЦ здоровья детей
НИКИ детства Московской области наладил сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В рамках совместной работы областной институт посетила делегация из НМИЦ здоровья детей Министерства здравоохранения России.
Реклама
«Национальный центр здоровья детей — федеральная структура. Нам очень приятно, что во многих областях наш институт отмечен коллегами как лидер детского здравоохранения страны», — сообщила директор НИКИ детства и главный педиатр областного минздрава профессор Нисо Одинаева.
По ее словам, часть сотрудников НИКИ детства являются выходцами научной школы Национального центра здоровья детей.
Гости осмотрели все отделения института и познакомились с новыми технологиями реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области особое внимание уделяют работе с детскими врачами. По словам главы региона, власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Здравоохранение
Врачи
Реклама
Реклама