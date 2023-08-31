Подмосковье 31 августа 2023, 17:54 Подмосковный нейрохирург Вознесенская назвала преимущества ранцев для школьников Пресс-служба Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.

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Нейрохирург Московской областной больницы имени Розанова Нина Вознесенская назвала отличия школьного ранца и рюкзака, а также рассказала, что лучше покупать ребенку.

«Ранец — это сумка с плечевыми ремнями и жестким корпусом, способствующим равномерному распределению нагрузки на позвоночник. Рюкзак — своего рода „заплечный мешок“. Некоторые школьные модели производятся с ортопедической спинкой, но, как правило, они не держат форму и не имеют жесткого каркаса», — пояснила Вознесенская.

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По словам врача, лучший вариант — тот, в котором есть жесткий каркас, твердое дно и ортопедическая спинка. При этом, лямки должны быть мягкими и регулироваться по длине.

«Нижний край рюкзака не должен давить ребенку на поясницу, а верхний — упираться в затылок», — добавила она.

Раскладывать учебники внутри рюкзаков и ранцев следует по принципу «от большего к меньшему» — к спинке положить тяжелые учебники, а уже после тетради и другие легкие предметы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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