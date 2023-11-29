Подмосковье 29 ноября 2023, 10:45 Подмосковный нарколог Виталий Холдин предупредил об опасности совмещения бани и алкоголя Unsplash

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Поздней осенью и зимой популярность бань и саун возрастает до максимума: хочется и погреться, и организм оздровить. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин напомнил, что такие процедуры нельзя совмещать с алкоголем. Это может привести к инсульту.

Баня и сауна оказывают нагрузку на сердце и сосуды, однако чаще всего инфаркты и инсульты в парной случаются именно из-за употребления алкоголя.

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«Пить спиртное в бане нельзя. Во-первых, алкоголь не позволяет адекватно оценить свое состояние во время парения, а во-вторых, дает еще большую нагрузку на сосуды и сердце», — говорит психиатр-нарколог Виталий Холдин.

Также, нужно очень осторожно подходить к таким процедурам как обливание ледяной водой после парилки или ныряние в прорубь. Горячая баня расширяет сосуды, а холодная вода — сужает. Если чувствуете хотя бы малейшее недомогание, лучше не подвергать организм такому стрессу.

После бани хорошо будет выпить травяной чай, морс или простую воду. Тогда парение принесет только пользу.

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