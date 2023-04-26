Подмосковье 26 апреля 2023, 17:09 Подмосковный музей «Зарайский кремль» представил свой экспонат в Третьяковской галерее Государственная Третьяковская галерея

Читать 360tv в

Бюст Пушкина из Зарайска представили на выставке In Memoriam в Третьяковской галерее. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Экспозицию посвятили теме общественной памяти о человеке. Зрители могут увидеть предметы, которые раскрывают метаморфозу художественного преображения образов Петра I, Александра Пушкина, Николая Гоголя и других известных личностей.

Реклама

Зарайский кремль предоставил для выставки один из своих уникальных экспонатов — бюст Пушкина работы Витали. Русский скульптор итальянского происхождения писал портреты поэта в феврале, марте и апреле 1837 года.

Выставка будет работать до 16 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».