Подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» привлек рекордное с 1970 года число туристов

Свыше 200 тысяч туристов посетили музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье в прошлом году. Это стало рекордом с 1970-го, такого наплыва туристов и жителей Подмосковья здесь не было десятилетиями. С начала года в музее побывали более 93 тысяч человек.

Отмечается, что в музее бывают не только россияне, он очень популярен и среди иностранцев. Например, до начала пандемии коронавируса примерно 70% посетителей были представители Китая.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя, культурно-гуманитарное сотрудничество — это важная составляющая часть российско-китайских отношений.

«Мы хотели узнать, как жил и работал великий вождь коммунистов всего мира, и, конечно, все очень впечатлены тем, что все его вещи сохранены в очень хорошем состоянии. Я считаю, это уникальный музей, который мы будем рекомендовать китайским туристам. Надеюсь, что пандемия скоро кончится и туристический поток вернется в Россию», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Он также добавил, что нужно активно развивать музейное сотрудничество между Россией и Китаем, потому что это важная веха в отношениях между двумя странами.