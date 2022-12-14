Подмосковье 14 декабря 2022, 16:37 Подмосковный музей-заповедник «Архангельское» подготовил новогодние представления для детей

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Новогодние представления и интерактивные игры пройдут для юных жителей Подмосковья в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске с 17 декабря по 8 января.

Музей-заповедник «Архангельское» подготовил для всех желающих новогоднее представление «Снежная мануфактура». Все дни мероприятие будет проходить в новом комплексе «Ботанические оранжереи».

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Организаторы отмечают, что «Снежная мануфактура» — это не просто новогодняя елка, а интерактивная игра. Во время представления юные гости смогут принять участие в создании снега из разных материалов, устроить веселые бои подушками, посмотреть спектакль и даже оказаться в снежной буре.

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