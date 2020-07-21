Подмосковный музей проведет интерактивную выставку на Сахалине

В этом году празднуют 160-летие со дня рождения Антона Чехова. А также отмечают 130-летний юбилей его поездки на остров Сахалин и 125-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин». В честь всех этих событий подмосковный музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мелихово» представит выставку на Сахалине.

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» проведет множество памятных мероприятий и выставок. Все они будут посвящены значимым датам.

Свою экспозицию представит и подмосковный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово». Интерактивная выставка стартует 7 августа. Она познакомит гостей с историей популярных детских игр XIX века и увлечениями детей чеховского времени. Так, в одном из рассказов А. П. Чехова два мальчика-гимназиста, начитавшись Майн Рида, собрались бежать в Америку. Насколько осуществима их идея? Все ли они предусмотрели? На выставке «Игра» посетители смогут стать участниками этого «побега».

На выставке большое внимание уделили детям. Чтобы им было интересно, для них сделали географическую карту того времени. Маленькие гости экспозиции сами смогут создать «игру-бродилку». Сюжетом для нее станет поездка Антона Павловича на Сахалин.

Интересные задания подготовили и для любителей головоломок. Их ждут загадки из журнала «Золотое детство», который издавал брат писателя Михаил Павлович Чехов.