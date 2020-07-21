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    21 июля 2020, 16:32

    Подмосковный музей проведет интерактивную выставку на Сахалине

    Алена Собкалова

    В этом году празднуют 160-летие со дня рождения Антона Чехова. А также отмечают 130-летний юбилей его поездки на остров Сахалин и 125-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин». В честь всех этих событий подмосковный музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мелихово» представит выставку на Сахалине.
    Подмосковный музей проведет интерактивную выставку на Сахалине | Изображение 1

    Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» проведет множество памятных мероприятий и выставок. Все они будут посвящены значимым датам.

    Свою экспозицию представит и подмосковный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово». Интерактивная выставка стартует 7 августа. Она познакомит гостей с историей популярных детских игр XIX века и увлечениями детей чеховского времени. Так, в одном из рассказов А. П. Чехова два мальчика-гимназиста, начитавшись Майн Рида, собрались бежать в Америку. Насколько осуществима их идея? Все ли они предусмотрели? На выставке «Игра» посетители смогут стать участниками этого «побега».

    Подмосковный музей проведет интерактивную выставку на Сахалине | Изображение 2

    На выставке большое внимание уделили детям. Чтобы им было интересно, для них сделали географическую карту того времени. Маленькие гости экспозиции сами смогут создать «игру-бродилку». Сюжетом для нее станет поездка Антона Павловича на Сахалин.

    Интересные задания подготовили и для любителей головоломок. Их ждут загадки из журнала «Золотое детство», который издавал брат писателя Михаил Павлович Чехов.

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