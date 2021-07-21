Подмосковный музей «Зоя» вошел в число претендентов на архитектурный «Оскар»

Посвященный Зое Космодемьянской музей Подмосковья стал претендентом на архитектурный «Оскар». Находится он под Рузой. Это совсем новый комплекс — его открыли в прошлом году.

Музей разместился в деревне Петрищево — там, где казнили Космодемьянскую. В годы Великой Отечественной войны ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Комплекс, построенный в память о партизанке, — номинант на премию World Architectural Festival. Она одна из наиболее престижных в области архитектуры и дизайна.

В жюри входят ведущие архитекторы со всего мира. Премию часто называют архитектурным «Оскаром».

Номинант от России

Комплекс «Зоя» — единственный российский проект, который представили в категории Culture — Completed Buildings. Всего в этой номинации заявили 17 объектов.

Премию вручают на фестивале World Architectural Festival. Он с 2008 года стал главным местом встречи архитекторов более чем из 60 стран.

Проекты представят в Португалии с 1 по 3 декабря этого года. В результате объявят победителя.