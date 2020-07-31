Подмосковный музей «Новый Иерусалим» в Истре первым начал принимать для оплаты «Тройку»

При этом количество билетов ограничено лимитом «Кошелька» транспортной карты. Выбрать можно постоянные и временные экспозиции или многие другие мероприятия. Об этом рассказал генеральный директор музея Василий Кузнецов.

Мы рады стать первым музеем Подмосковья, принимающим в оплату транспортную карту „Тройка“. Уверен — наши посетители оценят новый способ оплаты Василий Кузнецов.

По его словам, каждый год музей принимает порядка 500 тысяч человек. Преимущественно это посетители, которые пользуются столичным транспортом регулярно или во время туристических поездок. Сюда приезжают из Москвы, области и других регионов.

Вместе с комфортом посетителей мы думаем и о развитии, поэтому для нас важно участвовать в интеграции цифровых столичных и областных сервисов Василий Кузнецов.

В этом году музейному комплексу Истры исполнится 100 лет со дня его основания. Он хранит археологические, исторические, этнографические и художественные коллекции.

На постоянной основе здесь разворачивают выставки именитых художников, известных в России и за рубежом. Например, гости видят работы Пикассо, Шишкина, Кустодиева, Левитана, Шагала, Айвазовского, Дюрера, Фаберже и многих других.

Комплекс «Новый Иерусалим» второй год возглавляет перечень самых посещаемых художественных музеев страны.