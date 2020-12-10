Подмосковный музей «Дорога памяти» признали лучшим образовательным проектом года

Музейный комплекс «Дорога памяти», который работает меньше года на территории подмосковного парка «Патриот», стал обладателем национальной премии «Победа». Его отметили в номинации «Образовательный проект года».

Награду заместителю директора Центрального музея Вооруженных сил РФ Евгении Гладких вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Музей «Дорога памяти» является частью храмового комплекса, возведенного военными строителями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В его стенах разместили исторические экспонаты военных лет. В экспозиции есть фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ.

Источник фото: телеканал «360»

Центральное место отдали под уникальную мультимедийную галерею «Дорога памяти». Это база данных обо всех участниках Великой Отечественной войны, которая объединила в себе более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников войны.

При оформлении музейных залов использовали современные технологии, чтобы максимально погрузить посетителей в обстановку ключевых этапов войны. Главная задача музейного комплекса — увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Каждый может найти в базе данных музея своего родственника, сражавшегося за Родину. Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 тысячами гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира.

«Дорогу памяти» и главный храм Вооруженных сил России открыли 22 июня 2020 года. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны страны Сергей Шойгу и Патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Со времени открытия в музейном комплексе побывали уже свыше 600 тысяч человек.