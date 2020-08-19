Подмосковный муфтий Рушан Аббясов обратился к мусульманам перед новым годом по хиджре

Муфтий Рушан Аббясов поздравил всех мусульман с наступающей значимой датой.

«Сегодня с заходом солнца наступает месяц мухаррам и новый, 1442 год по мусульманскому летоисчислению. От имени Духовного управления мусульман Московской области и себя лично искренне поздравляю всех мусульман с этой значимой датой», — сказал Рушан Аббясов.

Он отметил, что в этот день стоит подвести итоги и поставить благие цели на будущий год.

«Месяц мухаррам, дающий начало новому году, один из священных и благословенных месяцев в году. Об этом свидетельствуют аяты Благородного Корана и хадисы досточтимого Пророка Мухаммада (мир ему)», — добавил муфтий.

С благословенного месяца Мухаррам начнется 1442 год по мусульманскому календарю. Это один из четырех запретных месяцев, в которые запрещены войны, конфликты. Совершение грехов приводит к большему наказанию, а совершение благодеяний — к большему вознаграждению.