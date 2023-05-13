Подмосковье 13 мая 2023, 13:24 Подмосковный Минздрав подписал соглашение о взаимодействии с РПЦ ПС Минздрава МО

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Министерство здравоохранения Подмосковья в Доме правительства Московской области подписало соглашение с Русской православной церковью (РПЦ) о взаимодействии в Доме правительства. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Главной целью сотрудничества станет решение вопросов просветительской деятельности по профилактике наркомании и алкоголизма.

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Также представители Минздрава и РПЦ согласуют работу сестер милосердия в больницах Подмосковья. Младший медперсонал обеспечит уход за пациентами в региональных клиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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