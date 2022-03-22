Подмосковный Минтранс собрал интересные факты о такси региона

Международный день таксиста в мире отмечают 22 марта. В честь праздника министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило интересные факты о региональном такси.

Подмосковное такси имеет свой бренд — белый кузов с размещенными на нем полосами желтого и серого цветов и шашечным поясом. На крыше авто устанавливают фонарь оранжевого цвета. Средний возраст транспортных средств, используемых в качестве такси, составляет не более пяти лет.

Всего в Московской области выдали более 92 тысяч разрешений на оказания услуг по перевозке пассажиров. Чаще всего такси пользуются жители Лобни, Домодедова и Химок. Пассажир последнего округа свершил самую длинную поездку в этом году, проехав 96 километров до Чехова и заплатив при этом порядка двух тысяч рублей. В соседнем городском округе — в Красногорске — зафиксировали рекордно короткую поездку из одного двора в другой. Стоимость услуги составила 90 рублей.

Источник фото: Минтранс Подмосковья

Средний чек в Подмосковье составляет 240 рублей приблизительно за пять километров пути. Цена на услуги такси может меняться от времени спроса, повышенная цена действует с 08:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 — в это время отмечается высокий рост пользования услугой такси. Самое большое количество заказов наблюдается в выходные и праздничные дни.

Подмосковные таксисты не только помогают нам с комфортом доехать до пункта назначения, но и являются активными гражданами. Во время пандемии COVID-19 водители принимали активное участие в проводимых мероприятиях, помогая врачам добраться до пациентов и больниц, а нуждающимся в срочной госпитализации — оперативно доехать до поликлиники.

Подмосковный Минтранс поздравил водителей, сотрудников такси с праздником. Благодаря их работе в Московской области на сегодняшний день сформировалась одна из лучших систем такси среди субъектов РФ по уровню развития транспорта.