Подмосковье 26 февраля 2024, 15:24 Подмосковный Минтранс разъяснил таксистам правила получения разрешения на проезд по выделенкам Пресс-служба Минтранса МО

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Количество жалоб на многочисленные штрафы за нарушение ПДД значительно увеличилось на территории Москвы и Московской области. В Минтрансе Подмосковья объяснили, что большая часть санкций приходится на водителей, которые передвигаются по выделенной полосе без специального разрешения.

Чтобы осуществлять деятельность такси, необходимо внести информацию о транспортном средстве в разрешение перевозчика, подав заявление на сайте госуслуг о внесении изменений в региональный реестр такси. При его оформлении следует указать «Цель обращения» — «Внесение изменений в региональный реестр такси».

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Очень важно перед началом работы проверить наличие транспортного средства в разрешении перевозчика, что можно сделать на сайте Минтранса Подмосковья, а также на портале ФГИС «Такси».

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