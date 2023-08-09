09 августа 2023, 17:42
Подмосковный Минтранс напомнил правила пользования самокатами
Минтранс Подмосковья напомнил правила пересечения дороги на пешеходном переходе пользователям самокатов и велосипедов. На зебрах следует спешиваться.
«Ни в коем случае не переезжайте проезжую часть. Дайте водителю автомобиля возможность вас заметить», — указали в ведомстве.
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Согласно ПДД 24.8, пересекать дорогу, двигаясь на двухколесном транспорте, запрещено.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
Электросамокаты
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