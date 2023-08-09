Подмосковье 09 августа 2023, 17:42 Подмосковный Минтранс напомнил правила пользования самокатами Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья напомнил правила пересечения дороги на пешеходном переходе пользователям самокатов и велосипедов. На зебрах следует спешиваться.

«Ни в коем случае не переезжайте проезжую часть. Дайте водителю автомобиля возможность вас заметить», — указали в ведомстве.

Реклама

Согласно ПДД 24.8, пересекать дорогу, двигаясь на двухколесном транспорте, запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».