Подмосковный Минтранс доставил прямо до дома вернувшихся из Нью-Йорка россиян

Более 180 жителей московского региона вернулись из Нью-Йорка. Всех прилетевших доставили домой, где они должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.

«Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 117 жителей Москвы и 67 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще 19 пассажиров из других регионов доставят до дома или разместят в областных обсервациях», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Всех пассажиров перевозили из аэропорта на 20 автобусах. Жителей соседних регионов также доставили домой или отвезли в места обсервации. Всего для встречи россиян подготовили 40 автобусов, которые предварительно продезинфицировали. Весь транспорт после завершения перевозки еще раз тщательно обработают.

Всего с 2 по 5 апреля областной Минтранс встретил и довез до дома более 3,2 тысячи граждан, прилетевших из других стран.

Борт из Нью-Йорка приземлился в Шереметьево днем 15 апреля. Перед этим самолет садился в Петербурге, где высадились 59 пассажиров. Один из вернувшихся рассказал «360» о своих впечатлениях и отметил хорошую организацию перевозки людей.